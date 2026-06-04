ग्वालियर : जेएएच पार्किंग की खुली लूट… पैसे लेंगे डबल, गाड़ी चोरी हुई तो जिम्मेदारी आपकी

ग्वालियर. अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) की पार्किंग व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूल रहा है, लेकिन वाहनों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोग बीमारी से ज्यादा अपने वाहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आते हैं। आरोप है कि कई वाहन चालकों से 20 रुपए की जगह 50 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इसके बावजूद पार्किंग रसीद पर साफ लिखा जा रहा है कि वाहन चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।