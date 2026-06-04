4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर : जेएएच पार्किंग की खुली लूट… पैसे लेंगे डबल, गाड़ी चोरी हुई तो जिम्मेदारी आपकी

अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) की पार्किंग व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूल रहा है, लेकिन वाहनों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jun 04, 2026

jah

जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) की पार्किंग

ग्वालियर. अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) की पार्किंग व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि पार्किंग ठेकेदार निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूल रहा है, लेकिन वाहनों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोग बीमारी से ज्यादा अपने वाहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आते हैं। आरोप है कि कई वाहन चालकों से 20 रुपए की जगह 50 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इसके बावजूद पार्किंग रसीद पर साफ लिखा जा रहा है कि वाहन चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।

दूर-दराज से आने वाले मरीज सबसे ज्यादा परेशान
जेएएच में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे लोगों के लिए अतिरिक्त पार्किंग शुल्क आर्थिक बोझ बन रहा है। वहीं वाहन सुरक्षा की जिम्मेदारी से ठेकेदार के पल्ला झाड़ लेने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

पैसे भी पूरे, जिम्मेदारी भी नहीं
पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले लोगों का कहना है कि जब सुरक्षा की जिम्मेदारी वाहन मालिक की ही है, तो फिर पार्किंग शुल्क किस बात का लिया जा रहा है। रसीद पर लिखी इस शर्त को लेकर लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पार्किंग शुल्क लेने का मतलब ही वाहन की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।

विरोध पर अभद्रता का आरोप
मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जब वे अधिक शुल्क वसूली या सुरक्षा संबंधी सवाल उठाते हैं, तो पार्किंग कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। कई लोगों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गईं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

अस्पताल प्रबंधन की कार्रवाई
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और पार्किंग ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।

पार्किंग ठेकेदार को तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है। सात दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। यदि रसीद पर इसके विपरीत लिखा जा रहा है तो यह गलत है।
-डॉ. सुधीर सक्सेना, अधीक्षक, जेएएच

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 06:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर : जेएएच पार्किंग की खुली लूट… पैसे लेंगे डबल, गाड़ी चोरी हुई तो जिम्मेदारी आपकी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर : जेएएच पार्किंग में खुली लूट! दोगुना वसूल रहे शुल्क, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं

parking
ग्वालियर

रजिस्टर्ड रजिस्ट्री को चुनौती देना आसान नहीं, गलत साबित करने की जिम्मेदारी विरोध करने वाले की है : हाईकोर्ट

gwalior court
ग्वालियर

सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर हाईवे किनारे हथियाई थी 24 बीघा जमीन, ग्वालियर कलेक्टर ने फिर से घोषित की शासकीय

gwalior court
ग्वालियर

ग्वालियर में सिपाही ने ‘गर्म प्रेस’ से दागा पत्नी का शरीर, 7 जगह पहुंचाए जख्म

Crime news:
ग्वालियर

30 की उम्र के बाद खोखली हो रहीं हड्डियां! MP के डॉक्टर्स बोले- एक गिलास भर रोज पी लें ये सुपर ड्रिंक

one glass milk benefits
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.