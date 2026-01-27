मोबाइल नंबर बदला, नेट बैंकिंग से निकाले 2 लाख, 6 माह बाद जागी पुलिस

शहर में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता के बैंक खाते से दो लाख रुपये उड़ा लिए गए। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरे छह महीने तक थानों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े। आखिरकार 1930 हेल्पलाइन पर ई-एफआईआर की शिकायत के बाद मामला दर्ज हो सका। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन खातों में रुपये ट्रांसफर हुए हैं, वे झारखंड राज्य के हैं। फिलहाल बैंक रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।हजीरा रामनगर लूटपुरा निवासी भाजपा नेता राजेश सिंह तोमर के साथ 17 अगस्त 2025 को ठगी हुई थी। राजेश तोमर के मोबाइल पर बैंक से ट्रांजेक्शन का मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके तानसेन नगर स्थित एचडीएफसी बैंक खाते से दो लाख रुपये निकल चुके थे, जबकि उन्होंने किसी को भी भुगतान नहीं किया था। अगले दिन 18 अगस्त को वे बैंक पहुंचे और खाते से रुपये निकलने की शिकायत की। बैंक की प्रारंभिक जांच में पता चला कि उनके खाते को नेट बैंकिंग के जरिए ऑपरेट किया गया और आरटीजीएस के माध्यम से रकम कई खातों में ट्रांसफर की गई। पीड़ित का कहना था कि उन्होंने न तो नेट बैंकिंग का उपयोग किया और न ही कोई ट्रांजेक्शन किया है।