ग्वालियर

saansad khel mahotsav : बच्चे खेलों के माध्यम से देश-दुनिया में नाम रोशन करें: तोमर

विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Dec 25, 2025

विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया

विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया

ग्वालियर. पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को भी जीवन का अहम हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश के विकास में योगदान देती है, जबकि खेल हमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं।

तोमर एलएनआईपीई ग्वालियर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। तोमर ने कहा कि यह महोत्सव युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है।

विजेता टीमों को संसद भवन भ्रमण का अवसर

सांसद भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि खेल महोत्सव में बच्चों के साथ युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो ग्वालियर के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने घोषणा की कि विजेता टीमों को संसद भवन और प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा तथा शहर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

भितरवार टीम चैंपियन — ग्वालियर पूर्व उपविजेता

क्रिकेट स्पर्धा के सेमीफाइनल मुकाबले में भितरवार विधानसभा की टीम विजेता, जबकि ग्वालियर पूर्व विधानसभा की टीम उपविजेता रही। इसके अलावा कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, योगासन, कुश्ती, मैराथन और रस्साकशी के खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया।

25 Dec 2025 10:53 pm

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

