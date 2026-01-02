शहर का स्वाद बदला, 1 साल में रजिस्ट्रेशन दोगुने, फास्ट फूड सबसे आगे

ग्वालियर. शहर में खाने-पीने का कारोबार तेजी से बदल रहा है। कभी स्थायी दुकानों तक सीमित रहा फूड बिजनेस अब ठेलों, मोबाइल वैन और बदली हुई लोडिंग गाड़ियों तक पहुंच गया है। नतीजा यह कि सालभर में ठेले और दुकानों के रजिस्ट्रेशन लगभग दोगुने हो गए हैं। खास बात यह है कि फास्ट फूड के रजिस्ट्रेशन सबसे अधिक हैं। यह हकीकत खाद्य सुरक्षा विभाग में हुए रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं।शहर में करीब 16 हजार ठेले, मोबाइल वैन हो गई है, जिनमें फास्ट फूड का कारोबार चल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2024 में जहां 1186 रजिस्ट्रेशन हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 1400 तक पहुंच गई। यानी महज एक साल में उल्लेखनीय उछाल। जिनमें चार पहिया ठेले और गाड़ियों पर संचालित स्टॉल्स की संख्या अधिक है। यह बदलाव बताता है कि कारोबारी अब कम लागत और अधिक लाभ पहुंच वाले मॉडल को अपना रहे हैं। खास ट्रेंड यह है कि लोडिंग गाड़ियों में बदलाव कर फूड स्टॉल खोले जा रहे हैं। पहले जिन गाड़ियों का उपयोग सामान ढोने के लिए होता था, अब वही आकर्षक काउंटर, गैस चूल्हा, डीप फ्रीजर और हाइजीन कवर के साथ मोबाइल फूड वैन में बदल दी जा रही हैं। इससे न केवल किराए और स्थायी ढांचे का खर्च बच रहा है, बल्कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और आयोजनों में तुरंत पहुंच भी मिल रही है।