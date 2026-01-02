2 जनवरी 2026,

ग्वालियर

शहर का स्वाद बदला, 1 साल में रजिस्ट्रेशन दोगुने, फास्ट फूड सबसे आगे

शहर में खाने-पीने का कारोबार तेजी से बदल रहा है। कभी स्थायी दुकानों तक सीमित रहा फूड बिजनेस अब ठेलों, मोबाइल वैन और बदली हुई लोडिंग गाड़ियों तक पहुंच गया है।

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jan 02, 2026

फास्ट फूड

ग्वालियर. शहर में खाने-पीने का कारोबार तेजी से बदल रहा है। कभी स्थायी दुकानों तक सीमित रहा फूड बिजनेस अब ठेलों, मोबाइल वैन और बदली हुई लोडिंग गाड़ियों तक पहुंच गया है। नतीजा यह कि सालभर में ठेले और दुकानों के रजिस्ट्रेशन लगभग दोगुने हो गए हैं। खास बात यह है कि फास्ट फूड के रजिस्ट्रेशन सबसे अधिक हैं। यह हकीकत खाद्य सुरक्षा विभाग में हुए रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं।शहर में करीब 16 हजार ठेले, मोबाइल वैन हो गई है, जिनमें फास्ट फूड का कारोबार चल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2024 में जहां 1186 रजिस्ट्रेशन हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 1400 तक पहुंच गई। यानी महज एक साल में उल्लेखनीय उछाल। जिनमें चार पहिया ठेले और गाड़ियों पर संचालित स्टॉल्स की संख्या अधिक है। यह बदलाव बताता है कि कारोबारी अब कम लागत और अधिक लाभ पहुंच वाले मॉडल को अपना रहे हैं। खास ट्रेंड यह है कि लोडिंग गाड़ियों में बदलाव कर फूड स्टॉल खोले जा रहे हैं। पहले जिन गाड़ियों का उपयोग सामान ढोने के लिए होता था, अब वही आकर्षक काउंटर, गैस चूल्हा, डीप फ्रीजर और हाइजीन कवर के साथ मोबाइल फूड वैन में बदल दी जा रही हैं। इससे न केवल किराए और स्थायी ढांचे का खर्च बच रहा है, बल्कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और आयोजनों में तुरंत पहुंच भी मिल रही है।

इन फास्ट फूड की गाड़ियां अधिक

-फास्ट फूड की मांग इस बढ़त की बड़ी वजह मानी जा रही है। बर्गर, मोमोज, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, रोल्स और देसी तड$का लिए फ्यूजन फूड युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। यही कारण है कि नए रजिस्ट्रेशन में फास्ट फूड स्टॉल्स का अनुपात सबसे ज्यादा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ठेले वालों में भी अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, कार्रवाई से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।

-एक गाड़ी कहीं भी खड़ी हो जाए, उसके बाद इनकी संख्या बढ़ जाती है। अस्थायी चौपाटी तत्काल तैयार हो जाती है। जैसे कि कलेक्ट्रेट पहाड़ी के नीचे एक टिक्की का ठेला खड़ा होता था। टिक्की के ठेले के बाद फास्ट फूड की गाड़ी आ गई। धीरे-धीरे पीछे के रास्ते पर चौपाटी बसने लगी है।

इतने रजिस्ट्रेशन हुए
वर्ष रजिस्ट्रेशन
2024 1186
2025 1400

तीन श्रेणी में रजिस्ट्रेशन हुए हैं

दुकानों और ठेलों के तीन श्रेणी में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें चार पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन अधिक हैं। फास्ट फूड की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं।
लोकेंद्र सिंह, दस्ता प्रभारी, खाद्य सुरक्षा विभाग

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / शहर का स्वाद बदला, 1 साल में रजिस्ट्रेशन दोगुने, फास्ट फूड सबसे आगे

