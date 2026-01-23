बादलों की दस्तक, फिर लौटेगी सर्दी, 25 से कोहरा छाने की संभावना, क्योंकि हवा में आ रही नमी

बीते कुछ दिनों से सर्दी के तेवर ढीले पड़ गए हैं। गुरुवार को दिन में तेज धूप खिली रही और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। तापमान में यह बढ़ोतरी उत्तरी हवाओं की रफ्तार थमने और आसमान साफ रहने का नतीजा मानी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की दिशा बदल सकती है। इसके चलते सुबह और रात के समय नमी बढ़ेगी, जो कोहरे के लिए अनुकूल स्थिति बनाएगी।