नालियों में बहती शिकायतें, सड़क पर उतरा प्रशासन: शांतिनगर–शेख की बगिया में कलेक्टर और आयुक्त का औचक निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान केवल सीवर ही नहीं, पेयजल व्यवस्था भी अधिकारियों के रडार पर रही। कलेक्टर ने नागरिकों से सीधे बातचीत कर पानी की आपूर्ति की जानकारी ली और जहां-जहां पाइपलाइन में लीकेज की शिकायत मिली, उसे शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से साफ कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो भी सीवर या पानी की लाइन से जुड़ी शिकायत मिले, उसका समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।