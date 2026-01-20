खांसी-बुखार के मरीज ओपीडी में 40% तक पहुंचे, 10-15 दिन तक नहीं जा रही खांसी

डॉक्टरों के अनुसार मौसम बदलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे वायरस जल्दी असर करता है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। कई मरीजों को तेज बुखार के साथ बदन दर्द, सिरदर्द और गले में जलन की समस्या हो रही है। कुछ मामलों में कमजोरी लंबे समय तक बनी रहने की शिकायत भी सामने आ रही है।