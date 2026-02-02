नेशनल पैरा कबड्डी चैंपियनशिप: मध्य प्रदेश टीम ने कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान

ग्वालियर. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 21 से 26 जनवरी तक आयोजित तीसरी नेशनल पैरा कबड्डी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की पैरा कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 20 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया।