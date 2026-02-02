रोड टैक्स में 50% छूट का असर: ग्वालियर व्यापार मेले में 13 दिनों में 10,877 वाहन बिके, ऑटो जोन में जबरदस्त भीड़

ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेले में इस वर्ष वाहन बिक्री नए रिकॉर्ड की ओर तेजी से बढ़ रही है। मेले में 19 जनवरी से लागू रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट का सीधा असर ऑटोमोबाइल बिक्री पर देखने को मिल रहा है। छूट की वजह से खरीदारों में खासा उत्साह है और महज 13 दिनों में 10,877 दोपहिया व चारपहिया वाहन बिक चुके हैं।