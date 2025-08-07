कचरा निस्तारण के दो प्रोजेक्ट पर कोर्ट की टिप्पणी, निगम अधिकारियों को काम का तौर-तरीका सुधारना होगा, नहीं तो बढ़ जाएगी लागत

दरअसल नगर निगम ने 6 मई 2025 को कंप्रेंस्ट बायोगैस प्लांट व वेस्ट टू एनर्जी को प्रोजेक्ट को पूरा करने की एक टाइम लाइन बनाकर दी थी। इस टाइम लाइन के अनुसार अक्टूबर 2027 में प्रोजेक्ट को काम शुरू करना था। इन प्रोजेक्ट में तेजी आ सके, उसके लिए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए बैठक के निर्देश दिए। जिससे सभी अधिकारियों प्रोजेक्ट की प्रगति का पता रहे। जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो तो पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष रखी जा सके। निगम ने वेस्ट टू एनर्जी की डीपीआर भोपाल भेजने की जानकारी न्यायालय में पेश की। इसको लेकर अतिरिक्त महाधिवक्ता से सवाल किया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बारे में बताया। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि अभी निगम को लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए अपने काम के तरीके को बदलें।