फोन पर शादी का न्योता मिले तो APK क्लिक करने से पहले सावधान! बैंक खाता हो जाएगा खाली

बताया जा रहा है कि, साइबर ठगों ने वकील के व्हाट्सएप पर APK फाइल के माध्यम से शादी का निमंत्रण पत्र भेजा, जैसे ही वकील ने उस फाइल पर क्लिक किया, तुरंत ही उनका मोबाइल हैक हो गया और 4 दिन बाद दनादन एक के बाद एक ट्रांजेक्शन हुए, जिसके जरिए खाते में जमा राशि ठगों ने निकाल ली। ठगी का अहसास होते ही वकील ने बैंक से संपर्क किया और ऑनलाइन शिकायत की। पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत की जांच पड़ताल कर मामला दर्ज कर लिया और साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है।