खत्म होने की कगार पर चावल की ये प्रसिद्ध वेरायटी, जानिए क्यों हो रहा गायब

Kali Mooch Rice- ग्वालियर के डबरा की शान और पहचान माना जाने वाला प्रसिद्ध ‘काली मूछ’ चावल आज धीरे-धीरे इतिहास बनने की कगार पर है। कभी अपनी प्राकृतिक सुगंध और बेहतरीन स्वाद के कारण यह चावल पहली पसंद हुआ करता था। इसकी खुशबू से रसोइयां महक उठती थीं और दूर-दराज के बाजारों तक इसकी मांग रहती थी लेकिन अब उत्पादन में भारी गिरावट, बदलती गुणवत्ता और नकली बिक्री के कारण यह विरासत फसल तेजी से गायब हो रही है। ‘काली मूछ’ चावल की पहले 30-40 हजार हेक्टेयर में खेती होती थी जबकि अब केवल डेढ सौ हेक्टेयर में ही हो रहा है। इसकी पैदावार कम है और कीटों का प्रकोप अधिक होता है। इस प्रकार लागत ज्यादा और मुनाफा कम हो रहा है। बासमती की बढ़ती मांग से खेती में बदलाव आ गया है। हाल ये है कि बाजार में ‘काली मूछ’ के नाम से नकली चावल की बिक्री की जा रही है।