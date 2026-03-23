एमपी के बड़े उद्योगपति पहुंचे जेल, पान-गुटखा निर्माता गुप्ता बंधुओं पर कसा शिकंजा

Gwalior- एमपी के बड़े उद्योगपतियों को जेल पहुंचा दिया गया है। इसी के साथ पान-गुटखा निर्माता गुप्ता बंधुओं पर शिकंजा और कस गया है। उनपर टैक्स चोरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। सेंट्रल जीएसटी की भोपाल कमिश्नरेट की टीम ने ग्वालियर की जिस पान मसाला फैकि्ट्रयों पर छापा मारा था वहां करीब 35 करोड़ की टैक्स चोरी उजागर हुई थी। दोनों फैकि्ट्रयों में तीन ऑटोमेटिक और 10 मैन्युअल मशीनों से पान मसाला के पैकेट तैयार किए जा रहे थे। फैक्ट्री से पान मसाला की सप्लाई मुख्य रूप छत्तीसगढ़ और कुछ खपत ग्वालियर Gwalior के आसपास क्षेत्रों में की जाती थी। उसके कर्ताधर्ता गुप्ता भाइयों को जेल भेज दिया गया है। उनकी जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।