150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पकड़ाई शातिर चोरनी, हीरे की अंगूठी मिली

मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि महिला ने सेवा नगर तक पहुंचने के लिए दो ई रिक्शा बदले। इसके बाद वो एक मोटरसाइकिल पर युवक के साथ बैठकर चली गई। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए उल्टी दिशा में सीसीटीवी देखे तो गोले के मंदिर के पास लगे सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ। गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की गई तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर में पंजाब का मोबाइल नंबर डला था। पुलिस ने पंजाब में महिला की तलाश की। पंजाब में महिला का मायका था। यह मुरैना के बडगांव थाना दिवनी निवासी निकली। पुलिस ने करीना को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पति अर्जुन मोगिया फरार है, पति-पत्नी मिलकर दोनों शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।