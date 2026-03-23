युद्ध बढ़ने से पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर क्या पड़ेगा असर! जानिए कितने दिनों का बचा स्टॉक

Petrol- ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच भड़का युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों पक्षों में संघर्ष कम होने की बजाए इसमें इजाफा होते जा रहा है जिससे दुनियाभर के लोगों के साथ ही देश और प्रदेश में भी दिक्कतें बढ़ रहीं हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी पूरी तरह सुचारु नहीं हो सकी है। युद्ध लंबा खिंचने से लोग आशंकित हैं कि इससे पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि अभी इनका भरपूर स्टॉक है और आमजनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्वालियर Gwalior में पेट्रोल Petrol और डीजल को लेकर चिंतित लोगों को भी आश्वस्त किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार शासन ने डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त भंडारण कर रखा है। रायरू डिपो में जिले के लिए कम से कम 25 दिनों का स्टॉक है।