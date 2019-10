देशभर में फेमस है यहां की रॉयल दिवाली, कुछ इस तरह होता है सेलीब्रेशन

Diwali दिवाली 2019 : famous in gwalior see how celebrations सेलीब्रेशन happen here, दिवाली में राजा सभी को बुलाकर त्योहार की दिया करते थे मुबारकबाद