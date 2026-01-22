परीक्षा शुल्क नहीं तो रिजल्ट नहीं, जानिए जेयू ने क्यों दी चेतावनी

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय ने परीक्षा संचालन शुल्क जमा नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए संबद्ध कॉलेजों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि प्रति छात्र 188 रुपए की दर से निर्धारित परीक्षा संचालन शुल्क तय समय पर जमा नहीं कराया गया, तो संबंधित कॉलेजों के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे।

परीक्षा नियंत्रक ने कॉलेजों को जारी नोटिस में कहा है कि शुल्क जमा कराने को लेकर पहले भी कई बार पत्राचार किया जा चुका है। इसके बावजूद वर्ष 2025-26 की परीक्षाओं के लिए जिन केंद्रों का निर्धारण किया गया था, वहां अब तक कई कॉलेजों ने परीक्षा संचालन शुल्क जमा नहीं कराया है। विश्वविद्यालय ने दो टूक कहा है, दो दिन के भीतर राशि जमा नहीं हुई, तो परिणाम रोकने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब कॉलेजों की लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले वर्ष 2025 में भी परीक्षा केंद्रों पर शुल्क जमा नहीं कराने के चलते आठ शासकीय कॉलेजों के परिणाम रोक दिए गए थे। उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रत्येक कॉलेज पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। कॉलेजों की ओर से परिणाम जारी करने को लेकर कई स्तरों पर आग्रह किए गए, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहा और जुर्माना जमा कराने के बाद ही परिणाम जारी किए गए।