रसोई में गैस नहीं तो क्या, इरादों में दम है : चुनौतियों के बीच भी जारी है ‘अन्नदान’ का महायज्ञ

ग्वालियर. कहते हैं कि जब सेवा का संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा हो, तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। वर्तमान में जब ईरान-इजरायल युद्ध के हालातों और वैश्विक संकट के कारण कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत ने बड़े-बड़े होटलों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, ग्वालियर की गलियों में अन्नदान की खुशबू वैसी ही महक रही है। प्रतिदिन नि:शुल्क भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं ने इसके लिए दूसरे विकल्प भी ढूंढ लिए हैं। जहां परंपरा और तकनीक के संगम ने सेवा की रफ्तार को थमने नहीं दिया है। ग्वालियर की ये संस्थाएं यह साबित कर रही हैं कि परोपकार केवल अतिरिक्त धन से नहीं, बल्कि अटूट संकल्प से होता है। ईंधन बदल गया, साधन बदल गए, लेकिन भूखे को भोजन कराने की जिद नहीं बदली।