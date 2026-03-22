22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

रसोई में गैस नहीं तो क्या, इरादों में दम है : चुनौतियों के बीच भी जारी है ‘अन्नदान’ का महायज्ञ

ग्वालियर. कहते हैं कि जब सेवा का संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा हो, तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। वर्तमान में जब ईरान-इजरायल युद्ध के हालातों और वैश्विक संकट के कारण कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत ने बड़े-बड़े होटलों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, ग्वालियर की गलियों में अन्नदान की खुशबू वैसी ही महक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Mar 22, 2026

रोजाना 500 लोगों की बुझ रही भूख, संकट में बदला रास्ता,

ग्वालियर. कहते हैं कि जब सेवा का संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा हो, तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। वर्तमान में जब ईरान-इजरायल युद्ध के हालातों और वैश्विक संकट के कारण कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत ने बड़े-बड़े होटलों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, ग्वालियर की गलियों में अन्नदान की खुशबू वैसी ही महक रही है। प्रतिदिन नि:शुल्क भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं ने इसके लिए दूसरे विकल्प भी ढूंढ लिए हैं। जहां परंपरा और तकनीक के संगम ने सेवा की रफ्तार को थमने नहीं दिया है। ग्वालियर की ये संस्थाएं यह साबित कर रही हैं कि परोपकार केवल अतिरिक्त धन से नहीं, बल्कि अटूट संकल्प से होता है। ईंधन बदल गया, साधन बदल गए, लेकिन भूखे को भोजन कराने की जिद नहीं बदली।

लकड़ी की तपिश से बुझ रही 500 पेट की आग

जेएएच अस्पताल के आश्रय भवन में पिछले 11 वर्षों से ग्वालियर सेवा भाव समिति एक मिसाल पेश कर रही है। जहां आज के दौर में लोग बिना गैस के चाय बनाने की नहीं सोचते, वहां यह संस्था रोजाना 500 से अधिक लोगों के लिए लकड़ी के चूल्हे पर शुद्ध सात्विक भोजन तैयार कर रही है। संस्था अध्यक्ष रमेशचंद गोयल लल्ला के अनुसार, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता, घर जैसा स्वाद ही हमारी पहचान है। बिना किसी सरकारी अनुदान के, 50 सदस्यों के सहयोग से चल रहा यह महायज्ञ कोरोना काल में भी नहीं रुका था, जब ढाई लाख लोगों तक भोजन पहुंचाया गया था।

तकनीक बनी सहारा : सिलेंडरों के इंतजार से मुक्ति

दूसरी ओर, समर्पण अन्नम दानम चेरिटेबल सोसायटी ने संकट को अवसर में बदला है। अध्यक्ष जीडी लड्ढा ने बताया कि कैंसर अस्पताल और मुरार अस्पताल में रोजाना करीब 1400 लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए अब वे कमर्शियल सिलेंडरों के बजाय पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) का उपयोग कर रहे हैं। वे बताते हैं कि सिलेंडरों के लिए पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था और खर्च भी अधिक था। अब पीएनजी के जरिए सेवा निर्बाध जारी है, जिसका मासिक बिल ही करीब एक लाख रुपए आता है।

युद्ध की मार पर भारी थाटीपुर व्यापार मंडल की जिजीविषा

वैश्विक तनाव (अमेरिका-ईरान और इजरायल युद्ध) के कारण जब कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति ठप हुई, तो जिला अस्पताल मुरार में मरीजों के परिजनों को खिलाने वाली व्यापार संघ थाटीपुर की टीम के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। रोजाना एक सिलेंडर की खपत थी। लेकिन सेवा का पहिया रुकने नहीं दिया गया। संस्था अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि तुरंत पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया और पिछले आठ दिनों से नई ऊर्जा के साथ 250 लोगों की थाली सजाई जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 05:48 pm

Published on:

22 Mar 2026 05:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रसोई में गैस नहीं तो क्या, इरादों में दम है : चुनौतियों के बीच भी जारी है ‘अन्नदान’ का महायज्ञ

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘जनवरी’ जैसा ठंडा ‘मार्च’ ! 26 मार्च को आएगा नया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, पलटेगा मौसम

MP Weather Today
ग्वालियर

पुराने रिजीम का फायदा उठाएं या बिजनेस एसेट्स पर बचाएं पैसा, जाने टैक्स सेविंग का पूरा गणित

ग्वालियर

ग्वालियर में गैस संकट गहराया: 61 हजार उपभोक्ता वेटिंग में, सप्लाई लड़खड़ाई

- जेबी मंघाराम फैक्ट्री पर संकट, मांगे कमर्शियल सिलेंडर, छात्रों के कैंप के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भेजी डिमांड, रेलवे के वेंडर भी परेशान
ग्वालियर

MP के इस शहर में दौड़ेंगी 100 ई-बसें, यात्रियों को मिलेंगी ये नई सुविधाएं, 10 रूट तय

100 E-Buses to Run in gwalior city Operations on 10 Routes Depot Nearly Ready MP News
ग्वालियर

‘घर-मकान’ की रजिस्ट्री कराने का तरीका बदला, अब नहीं चलेगी दलाली

process for registering houses
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.