ग्वालियर में गैस संकट गहराया: 61 हजार उपभोक्ता वेटिंग में, सप्लाई लड़खड़ाई

स्कूल, फैक्ट्री और रेलवे भी प्रभावित

स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के कैंप के लिए कमर्शियल सिलेंडर की मांग भेजी है।

जेबी मंघाराम फैक्ट्री ने भी उत्पादन जारी रखने के लिए सिलेंडर मांगे हैं।

रेलवे स्टेशन के आसपास के स्टॉल संचालक भी गैस की कमी से परेशान हैं, कई स्टॉल बंद होने की कगार पर हैं।

फिलहाल अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है।

घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई