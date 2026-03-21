ग्वालियर में गैस संकट गहराया: 61 हजार उपभोक्ता वेटिंग में, सप्लाई लड़खड़ाई

- जेबी मंघाराम फैक्ट्री पर संकट, मांगे कमर्शियल सिलेंडर, छात्रों के कैंप के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भेजी डिमांड, रेलवे के वेंडर भी परेशान
हर दिन मांग व पूर्ति में 5 हजार का अंतर बढ़ रहा, अब कंट्रोल रूम पर नहीं मांग रहे मदद, फोन 700 से सिमटकर 22 पर आए
ग्वालियर. अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर ईरान-अमेरिका तनाव के बीच शहर में एलपीजी गैस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि 61 हजार घरेलू उपभोक्ता सिलेंडर के लिए वेटिंग में हैं, जबकि गैस कंपनियां रोजाना सिर्फ 9 से 10 हजार उपभोक्ताओं तक ही सिलेंडर पहुंचा पा रही हैं।
हर दिन करीब 15 हजार नई बुकिंग के मुकाबले सप्लाई कम होने से मांग और पूर्ति के बीच रोजाना लगभग 5 हजार सिलेंडर का अंतर बढ़ रहा है। फिलहाल शहर में घरेलू गैस का सिर्फ डेढ़ दिन का स्टॉक बचा है, जिससे आने वाले दिनों में संकट और बढ़ने की आशंका है।
10 दिन तक इंतजार, बढ़ी घबराहट
नियम के अनुसार 3 दिन में मिलने वाला सिलेंडर अब लोगों को 8 से 10 दिन में मिल रहा है। देरी के कारण उपभोक्ताओं में घबराहट का माहौल है।
कंट्रोल रूम पर घटी शिकायतें
जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में शुरुआत में 700 तक कॉल आ रही थीं, जो अब घटकर 22 रह गई हैं। अब ज्यादातर कॉल गैस न मिलने की शिकायतों से जुड़ी हैं।
स्कूल, फैक्ट्री और रेलवे भी प्रभावित
स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के कैंप के लिए कमर्शियल सिलेंडर की मांग भेजी है।
जेबी मंघाराम फैक्ट्री ने भी उत्पादन जारी रखने के लिए सिलेंडर मांगे हैं।
रेलवे स्टेशन के आसपास के स्टॉल संचालक भी गैस की कमी से परेशान हैं, कई स्टॉल बंद होने की कगार पर हैं।
फिलहाल अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है।
घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दाल बाजार स्थित श्रीराम मिष्ठान भंडार पर छापा मारकर 10 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। यहां कमर्शियल की जगह घरेलू गैस का उपयोग हो रहा था।
एजेंसियों की भी जांच
गैस एजेंसियों के गोदामों की जांच में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। एक एजेंसी में 25 सिलेंडर का अंतर मिलने पर कार्रवाई की तैयारी की गई है।
पाइपलाइन गैस की उम्मीद
अवंतिका गैस के अलावा अब राजस्थान गेल ने भी शहर में पीएनजी गैस सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है। स्वीकृति मिलने पर भविष्य में राहत मिलने की उम्मीद है।
पेट्रोल-डीजल में राहत
जहां गैस संकट गहराया है, वहीं पेट्रोल और डीजल की सप्लाई फिलहाल सामान्य है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं।
अधिकारी का बयान
जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया के अनुसार, कंट्रोल रूम में आई शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है और एजेंसियों के स्टॉक की लगातार जांच की जा रही है। गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
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