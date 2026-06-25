ग्वालियर…. मरीज घटे, दवाएं बढ़ीं… सरकारी अस्पतालों में खपत का खेल?

&भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण हमारे शरीर का पानी पसीने के रूप में बहुत तेजी से बाहर निकलता है। ऐसे मौसम में यदि खान-पान में थोड़ी भी लापरवाही हो, तो मरीज उल्टी-दस्त (गैस्ट्रोएंटेराइटिस) का शिकार हो जाता है, जिससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसी वजह से अस्पतालों में अचानक ‘सलाइन’ (ड्रिप की बोतलों) की मांग बढ़ जाती है। जब मरीज गंभीर स्थिति या डिहाइड्रेशन के साथ पहुंचता है, तो डॉक्टर तुरंत सलाइन के जरिए उसके शरीर में पानी और जरूरी लवणों की मात्रा को रीस्टोर करते हैं। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यही है कि गर्मी के दिनों में लोग थोड़ी-थोड़ी देर में पानी, ओआरएस घोल, छाछ और नींबू पानी पीते रहें। शरीर में पानी की कमी न होने दें, इसी से मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है।

डॉ. डी.के. शर्मा, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन एवं मेडिकल विशेषज्ञ