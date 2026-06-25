मेट्रो शहरों को एमपी की चुनौती, सूबे में 20 हजार से ज्यादा करोड़पति, टैक्स चुकाने में मध्यप्रदेश दिखा रहा है दम

जहां देश के सबसे बड़े औद्योगिक हब महाराष्ट्र में इस साल टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 0.06 प्रतिशत की गिरावट आई और तमिलनाडु जैसा विकसित राज्य 0.67 प्रतिशत की मंदी झेल रहा है, वहीं मध्यप्रदेश ने 1.79 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर दर्ज की है। इस साल मध्यप्रदेश से रिकॉर्ड 37.74 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल के 37 लाख से कहीं आगे हैं। देशभर में दाखिल कुल 9.19 करोड़ रिटर्न में मध्यप्रदेश अकेले करीब 4.10 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है। अगर तुलना करें, तो मप्र की यह वृद्धि दर यूपी (0.37 फीसदी), कर्नाटक (0.23 फीसदी), हरियाणा (0.21 फीसदी) और लगभग स्थिर पड़े गुजरात के मुकाबले कहीं अधिक मारक और दमदार है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि राज्य में औपचारिक अर्थव्यवस्था का दायरा तेजी से बढ़ रहा है।