भोपाल के 70 हजार आधार कार्ड सस्पेंड हो जाएंगे, जल्दी करवा लें अपडेट

aadhar card biometrics update- मध्यप्रदेश के कई जिलों में इन दिनों आधार सेंटरों पर भीड़ उमड़ रही है। क्योंकि इन लोगों को खतरा है कि उनका आधार कार्ड कहीं निलंबित न हो जाए। भोपाल जिले की बात करें तो यहां 70 हजार आधार कार्ड को सस्पेंड होने से बचाने के लिए अपडेट कराने का कम चल रहा है। दरअसल, पांच साल से 15 साल की आयु में जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया था और उन्हें अप तक अपडेट नहीं किया है, यानी उनका बायोमेट्रिक डाटा, फिंगर प्रिंट और आइरिश स्केन नहीं हुआ तो ऐसे आधार कार्ड धारकों का कार्ड निलंबित हो सकता है। हालांकि अब तक आधे लोगों का आधार अपडेशन का काम हो गया है।