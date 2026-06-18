इंदौर बनेगा देश का नया रेलवे हबः जहां खत्म हो जाती थीं ट्रेनें, अब वहीं से खुलेंगे चार दिशाओं के रास्ते

indore manmad railway line- इंदौर-मनमाड़ बनने से इंदौर का मुंबई से जुड़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। 309 किमी लंबा यह ट्रैक होगा, 200 किमी के करीब दूरी घट जाएगी। जिससे साढ़े चार घंटे का समय बचेगा। फिलहाल इंदौर के व्यापारी रतलाम से गुजरात होते हुए मुंबई जाते हैं। जिसमें समय भी ज्यादा लगता है। दो राज्यों के कई जिलों की लाखों आबादी का आवागमन सुगम हो जाएगा। यात्रियों का पांच घंटे तक समय बच जाएगा। इंदौर से मनमाड़ जाने के लिए इंदौर से रतलाम, वडोदरा, सूरत होते हुए करीब 815 किमी की दूरी तय करना पड़ती है। नई रेलवे लाइन बनने से यह दूरी 644 किमी हो जाएगी। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र से सामान निर्यात की लागत कम हो जाएगी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाने में दूरी और वक्त दोनों बचेंगे।