एमपी के 34 लाख लोगों के बैंक में आया पेंशन का पैसा, तुरंत चेक करें अपना बैलेंस

MP News :मध्य प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए आज यानी 25 जून का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत राज्य के 33 लाख 92 हजार से ज्यादा हितग्राहियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की पेंशन सिंगल क्लिक पर जून माह की राशि ट्रांसफर कर दी है। ऐसे में अगर आप भी संबंधित योजनाओं के हितग्राही हैं तो तत्काल अपने बैंक खाते में योजना की रकम चैक कर लें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को संबोधित भी किया।