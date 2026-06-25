साइबर सुरक्षा के तीन सूत्र- जागरूकता, सावधानी और सहभागिता, एमपी के लोग तुरंत करें 1930 पर कम्प्लेंट

Safe Click 2.0 : साइबर अपराधियों से बचने की कुंजी डिजिटल रूप से जागरूक होना है। जो नागरिक इस जागरूकता को अपनाएगा, परिवार के सदस्यों को जागरूक रखेगा वह और उसका परिवार कभी साइबर अपराधियों के चंगुल में नहीं फंसेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये बात राज्यव्यापी सायबर जागरुकता अभियान 2.0 के शुभारंभ अवसर पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा के 3 सूत्र, जागरूकता, सावधानी और सहभागिता भी बताए कहा कि, साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें।