सोशल मीडिया पर मिले मुनाफे का लालच तो सावधान! भोपाल में महिला को लग चुकी है 16.49 लाख की चपत

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया पर महिला अधिकारी बनकर संपर्क कर कोलार में रहने वाले व्यापारी से 16.49 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाज महिला ने खुद को एक निजी कंपनी का प्रतिनिधि बताकर निवेश पर हर महीने अच्छा मुनाफा देने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद धीरे-धीरे बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। जब व्यापारी ने मुनाफे की रकम और रुपए वापस मांगे तो ठगी करने वाली महिला ने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद फरियादी ने पुलिस से शिकायत की।