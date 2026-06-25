अरब सागर की गतिविधियों से एमपी के 16 जिलों में जबर्दस्त बरसात, ग्वालियर में बढ़ा मानसून का इंतजार

Monsoon- मध्य्रदेश में मानसून का मंगल प्रवेश हो चुका है। महाराष्ट्र कवर करते हुए नौ दिन की देरी से प्रदेश में मानसून बुधवार को हाजिर हो गया। अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मप्र में दक्षिणी हिस्से से मानसून ने एंट्री की। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से गतिविधियां बढऩे से एक ही दिन में इंदौर से मंडला तक 16 जिलों में मानसून का प्रवेश हो गया। मौसम विभाग का कहना है, दो-तीन दिन में प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जल्द मानसून की दस्तक होगी। भोपाल में 24-48 घंटे में मानसून प्रवेश करेगा। प्रदेश के उत्तरी इलाके ग्वालियर में मानसून सबसे अंत में पहुंचेगा।