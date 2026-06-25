mp mandi bhav today: एमपी की मंडियों आई अच्छी आवक, जानिए आज के ताजा भाव

कृषि उपज मंडी समिति नीमच में गुरुवार को कृषि जिंसों की अच्छी आवक रही। मंडी में कुल 43,376 बोरी उपज की आवक दर्ज हुई। सबसे अधिक लहसुन की 15,425 बोरी आवक रही, जबकि गेहूं 7,392 बोरी और सोयाबीन 7,035 बोरी के साथ प्रमुख फसलों में शामिल रहे। भावों की बात करें तो पोस्ता ने एक बार फिर किसानों को बेहतर दाम दिए। पोस्ता का अधिकतम भाव 1 लाख 69 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल तथा मॉडल भाव 1 लाख 22 हजार रुपये रहा। अश्वगंधा का अधिकतम भाव 28,100 रुपये और मॉडल भाव 21,200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लहसुन के भाव 5,100 रुपये से 23,261 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि मॉडल भाव 12,500 रुपये रहा। सोयाबीन 6,000 से 7,201 रुपये, गेहूं 2,212 से 2,960 रुपये तथा चना 4,500 से 5,552 रुपये प्रति क्विंटल बिका।