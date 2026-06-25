25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

FIR दर्ज होने पर निरस्त नहीं हो सकता ‘बंदूक लाइसेंस’, ग्वालियर हाइकोर्ट का आदेश

High Court Order: प्रशासन के इन फैसलों को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की और से पैरवी करते के हुए सरकारी वकील ने प्रशासन फैसले का बचाव किया।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jun 25, 2026

High Court Order:ग्वालियर हाइकोर्ट का आदेश (Photo Source - Patrika)

High Court Order:ग्वालियर हाइकोर्ट का आदेश (Photo Source - Patrika)

Gwalior High Court Order: मध्यप्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस निरस्त करने के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल किसी आपराधिक मामले में नामजद होने मात्र से किसी भी व्यक्ति का आर्म्स लाइसेंस रद्द या निलंबित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अनीस हुसैन के पास एक 315 बोर बंदूक का लाइसेंस था। वर्ष 2022 में उनके खिलाफ पड़ाव थाने में धारा 307 सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत एक एफआइआर दर्ज की गई थी।

इस एफआइआर के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर ने बिना किसी कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए, 2 फरवरी 2022 को उनका हथियार लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ जब कमिश्नर ग्वालियर संभाग के पास अपील की गई, तो उन्होंने भी 12 मई 2023 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

प्रशासन के इन फैसलों को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की और से पैरवी करते के हुए सरकारी वकील ने प्रशासन फैसले का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी आशंका थी कि वह अपने लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग कर सकता है, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए लोकहित में लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई बिल्कुल सही थी।

सुनाया गया फैसला

कोर्ट ने आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 17(3) का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा कि कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सिर्फ एफआइआर दर्ज होने से लाइसेंस स्वतः ही रद्द माना जाएगा। जिस एफआइआर को आधार बनाकर यह पूरी कार्रवाई की गई थी, उसे हाईकोर्ट पहले ही 11 मई 2023 को एक अन्य मामले में पूरी तरह से खारिज कर चुका था। यानी जब कमिश्नर ने अपील पर फैसला सुनाया, तब याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला ही अस्तित्व में नहीं था।

नहीं होगा मालिकाना हक

एक अन्य मामले में हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मकान मालिक और किराएदार के विवाद से जुड़े एक अहम मामले में एमपी के ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बैच ने निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए किराएदार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेदखली के मामले में किराएदार को मकान मालिक के स्वामित्व की गहराई से जांच कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने किराएदार के मालिकाना हक (प्रतिकूल कब्जे) के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया।

‘MP04ZN0796’ से लॉन्ग ड्राइव बनी आखिरी सफर, अशोकनगर में रात के सन्नाटे में हुआ खूनी अंत

ये भी पढ़ें
Two dead bodies found: 3-4 सालों से प्रेम प्रसंग में थे रितिक-मुस्कान (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 05:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / FIR दर्ज होने पर निरस्त नहीं हो सकता ‘बंदूक लाइसेंस’, ग्वालियर हाइकोर्ट का आदेश

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘किराएदारों’ के लिए ग्वालियर हाइकोर्ट का आदेश, नहीं होगा मालिकाना हक, खाली करना होगा मकान

Gwalior High Court order: किराएदार की अपील खारिज (Photo Source- freepik)
ग्वालियर

250 रुपए की उधारी मांगने पर हुआ विवाद, ग्वालियर में चौकीदार के बेटे को जिंदा जलाया

Burned Alive
ग्वालियर

ग्वालियर में बिना अग्निशमन और आपात निकास के चल रही कोचिंग, 200 स्टूडेंट्स पढ़ते मिले, सील

Coaching Centre
ग्वालियर

प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बी.एड. नहीं, डी.एड और डीएलएड अनिवार्य

passing
ग्वालियर

लैंडफिल साइट…पुराना कचरा बना पहाड़, नया बढ़ा रहा बोझ, रोज धधक रही आग

gwalior landfill site
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.