कोहरा व बारिश से साल का पहला कोल्ड डे, जनवरी में रहेगी दिन व रात में रहेगी कड़ाके की सर्दी

जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से शहर का मौसम बदल गया। मध्य रात्रि से घना कोहरा छा गया और 11 बजे तक शहर कोहरे में छिपा रहा। कोहरा छटा तो बादल छाए गए और दोपहर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। साल के पहले दिन मौसम बिगड़ गया और कोल्ड डे के कारण कड़ाके की सर्दी का अहसास हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद शहर में शीतलहर भी दस्तक दे सकती है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने जनवरी में पडऩे वाली सर्दी का पूर्वानुमान जारी किया है। इस महीने कड़ाके की सर्दी रह सकती है। दिन व रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा।