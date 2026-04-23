गर्मी का कहर: केआरएच में एक बेड पर दो बच्चे, PICU का एसी ठप

स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (PICU) की बात आती है। यहां 16 बेड पर भर्ती गंभीर बच्चों के लिए एयर कंडीशनर कई दिनों से खराब पड़ा है। एसी पर “खराब है, चालू न करें” का नोटिस चिपका दिया गया है। गर्मी और उमस के बीच पंखे भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। परिजनों का कहना है कि दोपहर के समय बच्चों को सांस लेने में तकलीफ तक होने लगती है, जिससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है।