22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

महिला की जांच रिपोर्ट देख कर दिया पुरुष का इलाज, मौत, लापरवाही के खिलाफ बेटी ने खोला मोर्चा

Gwalior News: ग्वालियर के सबसे बड़े जया आरोग्य अस्पताल का मामला, डॉक्टर्स की गंभीर लापरवाही से मरीज की मौत

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Apr 22, 2026

Gwalior News daughter in pain

Gwalior News: बेटी रागिनी जाधव (इनसेट): (photo: patrika)

Gwalior News: अंचल के सबसे बड़े जया आरोग्य अस्पताल (जेएएच) में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुरुष मरीज का इलाज किसी महिला की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर दिया गया। गलत रिपोर्ट और गलत इलाज से मरीज की मौत हो गई।

यह आरोप लगाते हुए मरीज की बेटी ने गजराराजा मेडिकल कॉलेज डीन से शिकायत कर जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार को मदद देने भी बात कही। गुढ़ा की रागिनी जाधव ने डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ से शिकायत की है।

घबराहट होने पर पिता को कराया था भर्ती

पिता दिलीप राव को घबराहट होने पर 18 अप्रेल को रागिनी जाधव ने दोपहर 2.30 बजे जेएएच में भर्ती कराया था। अस्पताल की लैब से मिली रिपोर्ट में दिलीप के बजाय पुष्पा नामक महिला का नाम था। परिजन ने दावा किया, डॉक्टरों ने इसे नजरअंदाज कर इसी रिपोर्ट के आधार पर इलाज कर दिया।

डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ कहा, मामला गंभीर है। रिपोर्ट पर नाम गलत होने के बाद इलाज कैसे किया गया। जांच के लिए समिति बनेगी। दोषी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

तो पिता जीवित होते

रागिनी का आरोप है, गलत रिपोर्ट के आधार पर दी गई दवाइयों से पिता की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। अंतत: मृत्यु हो गई। बाद में डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताकर पल्ला झाड़ लिया। पीड़िता का कहना है, यदि लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी समझते, तो पिता जीवित होते।

हजार बिस्तर अस्पताल: हजारों की भीड़… एक वाटर कूलर और 42 डिग्री का सितम, पंखों के भरोसे मरीज

ग्वालियर. सूरज की तपिश बढऩे के साथ ही अंचल के सबसे बड़े हजार बिस्तर अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी हैं। पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों को राहत देने के इंतजाम शून्य नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में मरीज और उनके परिजन धीमी गति से चल रहे पंखों के भरोसे दिन काटने को मजबूर हैं।

विडंबना देखिए, जिस मेडिसिन विभाग में सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हैं, वहां अब तक कूलर लगाने की सुध भी नहीं ली गई है। अस्पताल की ऊपरी मंजिलों पर भर्ती मरीजों की हालत और भी खराब है। वहां न केवल सीधी धूप का असर है, बल्कि कमरों में वेंटिलेशन की कमी और धीमी रफ्तार वाले पंखे गर्मी को और बढ़ा रहे हैं। मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि रात भर गर्मी के कारण मरीज सो नहीं पाते। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कूलर न लगाए जाने के कारण लोग अपने घरों से छोटे पंखे लाने को मजबूर हैं।

5000 लोगों के लिए सिर्फ एक सहारा

पानी जैसी सुविधा के लिए भी अस्पताल' दानदाताओं के भरोसे है। अस्पताल में रोजाना करीब 3500 ओपीडी मरीज और 1000 से ज्यादा भर्ती मरीजों के साथ उनके परिजन (कुल करीब 5000 लोग) पहुंचते हैं। अस्पताल के मुख्य गेट पर तीन संस्थाओं ने वाटर कूलर लगवाए थे, लेकिन उनमें से दो खराब पड़े हैं। अब महज एक वाटर कूलर से पूरे अस्पताल की प्यास बुझ रही है। मरीज और उनके परिजन कतार में लगकर पानी भरते हैं और फिर उसे लेकर सातवीं मंजिल तक की चढ़ाई चढ़ते हैं।

हजार बिस्तर

अस्पताल के वार्डों में कूलर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शेष वार्डों में भी जल्द ही इन्हें चालू कर दिया जाएगा। पीने के पानी के लिए खराब पड़े कूलरों को ठीक कराने के लिए संबंधित दानदाताओं से बात की जा रही है। यदि वे जल्द कदम नहीं उठाते हैं, तो अस्पताल प्रबंधन स्वयं अपने खर्च पर इन्हें दुरुस्त कराएगा।

-डॉ. मनीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता, जीआरएमसी

ये भी पढ़ें

7 राज्यों के भाजपा नेताओं के लिए कार-मोबाइल बैन! बग्घी में सवार होकर प्रशिक्षण लेने जाएंगे
इंदौर
BJP Leaders Training

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Apr 2026 09:50 am

Published on:

22 Apr 2026 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / महिला की जांच रिपोर्ट देख कर दिया पुरुष का इलाज, मौत, लापरवाही के खिलाफ बेटी ने खोला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की प्रमुख नदियों पर बिछेगा पुलों का जाल, 5 जिलों के प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

bridge
ग्वालियर

एमपी में पिस्टल अड़ाकर प्रॉपर्टी कारोबारी से ओरल सेक्स, लाखों रुपये के चेक साइन कराए

gwalior
ग्वालियर

तपता शहर, सन्नाटे में सड़कें: 42.5 डिग्री पर पहुंचा पारा, गर्मी हीटवेव की ओर बढ़ी

राजस्थान से आ रही गर्म हवा की वजह से बदला मौसम, इस हफ्ते झेलनी होगी भीषण गर्मी, 20 को आंधी व बारिश के आसार
ग्वालियर

खाद की बढ़ी कीमत वहन करेगी सरकार, किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

Shivraj Singh Chouhan
ग्वालियर

MP में चलती ‘EV कार’ में लगी अचानक आग, परिवार ने कूदकर बचाई जान, VIDEO

EV Car Catches Fire While Moving on Road in gwalior mp news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.