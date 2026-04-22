महिला की जांच रिपोर्ट देख कर दिया पुरुष का इलाज, मौत, लापरवाही के खिलाफ बेटी ने खोला मोर्चा

विडंबना देखिए, जिस मेडिसिन विभाग में सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हैं, वहां अब तक कूलर लगाने की सुध भी नहीं ली गई है। अस्पताल की ऊपरी मंजिलों पर भर्ती मरीजों की हालत और भी खराब है। वहां न केवल सीधी धूप का असर है, बल्कि कमरों में वेंटिलेशन की कमी और धीमी रफ्तार वाले पंखे गर्मी को और बढ़ा रहे हैं। मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि रात भर गर्मी के कारण मरीज सो नहीं पाते। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कूलर न लगाए जाने के कारण लोग अपने घरों से छोटे पंखे लाने को मजबूर हैं।