gwalior : बुकिंग पुरानी, दाम नया…जनता परेशान, हॉकर्स से किचकिच जारी!

ग्वालियर. ‘अरे भैया, हमने तो दो दिन पहले गैस सिलेंडर बुक किया था, तब रेट 996.50 रुपए था। अब आप 1025.50 रुपए मांग रहे हो? हम तो पुराना रेट ही देंगे, एक रुपया ऊपर नहीं देंगे!’ रविवार को शहर के गली-मोहल्लों में घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई करने पहुंचे हॉकर्स को कुछ इसी तरह के तीखे सवालों और ‘चिकचिक’ का सामना करना पड़ा। वजह साफ है, बिना किसी पूर्व सूचना के एलपीजी के दामों में 29 रुपए की सीधी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जो सिलेंडर कल तक हजार रुपए से कम का था, उसके लिए जेब से 1025.50 रुपए ढीले करने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा उन उपभोक्ताओं में है जिन्होंने दो-तीन दिन पहले बुङ्क्षकग की थी, लेकिन डिलीवरी रविवार को हुई।