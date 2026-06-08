मानसून काउंटडाउन शुरु: 18 जून को एमपी में होगी एंट्री, 20 जिलों में अलर्ट जारी

जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग ने 20 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विदिशा, अशोकनगर, सागर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, उमरिया, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और दमोह में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जबकि जून का सामान्य औसत 8.3 मिमी होता है। भोपाल, आगर-मालवा और शाजापुर में करीब 2 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि नीमच में ढाई इंच बारिश दर्ज की गई है।