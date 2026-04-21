7 राज्यों के भाजपा नेताओं के लिए कार-मोबाइल बैन! बग्घी में सवार होकर प्रशिक्षण लेने जाएंगे

इधर, डेली कॉलेज में होने वाले आयोजन को लेकर पार्टी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साफ किया गया है कि कोई भी प्रशिक्षु मोबाइल कार्यशाला में नहीं ले जा सकता है। कार से वे आयोजन स्थल पर तो पहुंचेंगे, लेकिन वहां से उन्हें मोबाइल जमा करना होगा और बाद में बग्घी में अंदर ले जाया जाएगा। व्यवस्थाओं में लगे कार्यकर्ताओं को भी मोबाइल अलाऊ नहीं किया गया है। बगैर प्रवेशिका के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी।