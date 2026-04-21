पहलगाम आतंकी हमले का दर्द एक साल बाद भी जिंदा, आज भी दहशत में परिवार

बेटी आकांक्षा ने बताया कि हमले (Pahalgam Terror Attack) के समय पापा उनसे कुछ दूरी पर थे, हम उनके पास पहुंचे तो मां पापा को देखकर बेसुध होकर गिर गई, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं छह महीने बेड पर रही। हम कभी भी उस हमले को भुला नहीं सकते, लगता है कि कल की ही बात है। हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है। लेकिन यह बात जरूर मन में रहती है कि उस इलाके में पूरी निगरानी होती तो, यह हमला टल सकता था।