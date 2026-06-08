ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर डिजिटल सट्टे का जाल, ‘इजी मनी’ के लालच में फंस रहे युवा

ग्वालियर. ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी ऐप्स की आड़ में शहर में डिजिटल सट्टे का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार में रोजाना डेढ़ से दो करोड़ रुपए तक का दांव लगाया जा रहा है। हाल ही में शिवनगर (मोतीझील) में पकड़े गए हाईटेक सट्टा सेंटर से जुड़े आरोपियों ने खुलासा किया है कि अब सट्टा कारोबार पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि डिजिटल नेटवर्क और एल्गोरिदम के आधार पर संचालित हो रहा है।