शादी के मंडप में पंडित जी के मजाक से बिगड़ी बात, हवन की जगह हुआ ‘हुडदंग’

दूल्हे के भाई विशाल के द्वारा पंडित जी से की जा रही अभद्रता का वधू पक्ष के लोगों ने विरोध किया और उसे समझाने की कोशिश की तो विवाद और कहासुनी होने लगी, देखते ही देखते बात बिगड़ी और मंडप में वर-वधू पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच मारपीट होने लगी। मंडप में मारपीट होते ही महिलाएं घबरा गईं और शादी की खुशियां हंगामे में बदल गईं। शादी में हंगामा और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वर-वधु दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने आई जहां उनके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। दूल्हे के भाई विशाल का आरोप है कि वधू पक्ष के अंकित, गोलू और सौरभ ने उसके साथ मारपीट की है। हंगामे के घंटों बाद पुलिस की समझाईश के बाद शादी की रस्में एक बार फिर शुरू हुईं और शादी संपन्न हुई।