Breaking - ग्वालियर में भीषण ब्लास्ट, कई लोग झुलसे, तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट से मच गई अफरातफरी

ग्वालियरPublished: Mar 30, 2024 03:41:31 pm Submitted by: deepak deewan

Gwalior Blast - Many burnt in massive blast in Gwalior

एमपी के ग्वालियर में भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट में कई लोग झुलस गए हैं। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट से मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची।

ग्वालियर के सिंधिया नगर में यह विस्फोट हुआ। दोपहर बाद तेज धमाके की आवाज आई। बताया जा रहा है कि यहां एक सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के सभी सदस्य झुलस गए हैं। विस्फोट में मां पिता और उनके तीन बच्चे घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली लाइन से आग भड़क गई जिसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया- जानकारी के अनुसार घर में गैस रिसने से सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोट हो गया। बिजली लाइन से आग भड़क गई जिसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। सभी घायलों को जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर को अपडेट किया जा रहा है पढ़ना जारी रखे