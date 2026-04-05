MP LPG Shortage: 3 महीने बाद बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर का कनेक्शन, ये है कारण

अवंतिका गैस व जिला आपूर्ति विभाग ने सिटी सेंटर स्थित मल्टी स्टोरी में शिविर लगाए। सोसायटी के पदाधिकारियों को नए नियम की जानकारी दी। यदि 3 महीने के भीतर पीएनजी का कनेक्शन लेना होगा। तीन महीने बाद सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो जाएगी। इसके अलावा होटलों में भी कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। शनिवार को एक होटलको पीएनजी का कनेक्शन दिया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया का कहना है कि जिन लोगों के यहां पीएनजी के कनेक्शन हो सकते हैं, उन्हें पीएनजी कनेक्शन लेना होगा।