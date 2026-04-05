किस तारीख को थमेगा ईरान-इजरायल-अमरीका युद्ध! एआइ और ज्योतिष के मेल से सुलझाई पहेली

Iran Israel America War- नरेंद्र कुइया, ग्वालियर. माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआइटीएस) के इलेक्ट्रकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एके वाधवानी ने ऐसा न्यूरल नेटवर्क मॉडल तैयार किया है जो दावा कर रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है। ग्रहों की स्थितियों को मापकर वैज्ञानिक आधार वाले मॉडल को दोनों विश्व युद्ध की स्थितियों से मिलान के बाद अभी महाभारत जैसा काल होने का दावा किया गया है। यह रुक-रुक कर चलने वाला 'महासंग्राम' है। यह मॉडल विनाश की ही भविष्यवाणी नहीं करता, शांति की तारीख भी बताता है। 'वर्ल्ड वॉर-3 ड्यूरेशन मॉडल' ने गणना की है कि वर्तमान वैश्विक तनाव का चरम बिंदु कब आएगा और यह आग कब ठंडी होगी। ईरान-इजरायल-अमरीका युद्ध Iran Israel America War के 20 अप्रेल के थम जाने का दावा किया गया है। एमआइटीएस के प्रो. एके वाधवानी बताते हैं कि ए आइ और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह मॉडल विकसित किया गया है पर डर फैलाना इसका उद्देश्य नहीं है। यह केवल'प्री- वॉर्निंग' देता है।