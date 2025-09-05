पांच साल बाद पीएमटी कांड का आखिरी चालान स्वीकार किया, विचारण के लिए विशेष न्यायालय भेजा

दरअसल झांसी रोड थाना पुलिस ने 2013 में पीएमटी फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें 276 आरोपी बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2015 में व्यापमं व पीएमटी कांड के सभी केस सीबीआई को हेंडओवर हो गए। सीबीआई ने सभी केस हेंडओवर कर अतिरिक्त जांच की। मध्य प्रदेश शासन बनाम गुलाब सिंह माथुर केस की जांच खत्म कर 31 जनवरी 2020 को चालान पेश किया। सीबीआई ने 200 लोगों को आरोपी बनाया। इस केस में परीक्षार्थियों के पिता बाहर कर दिया, जिससे आरोपियों की संख्या घट गई। जब सीबीआई ने चालान पेश किया था, उस वक्त कुछ आरोपी फरार थे। फरार आरोपियों को पकडऩे में सीबीआई को समय लग गया।