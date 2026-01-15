MP के इस शहर में 18 सड़कों का होगा चौड़ीकरण, अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर

इसके अलावा अन्य सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने निगम को पत्र भेजा है। इसके बाद निगम आयुक्त ने सभी भवन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क सीमा चिह्नित कर शीघ्र नोटिस जारी किए जाएं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से शहर को आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। हालांकि अब यह देखना होगा कि यह अल्टीमेटम जमीन पर कितना प्रभावी होता है या फिर एक बार फिर फाइलों में ही सिमटकर रह जाता है। (MP News)