ग्वालियर

MP के इस शहर में 18 सड़कों का होगा चौड़ीकरण, अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर

MP News: जाम में दम घुटती सड़कों को लेकर अब आर-पार की तैयारी है। मास्टर प्लान की चौड़ाई लौटाने के लिए निगम और PWD मैदान में उतर चुके हैं। नोटिस जारी करने के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा।

Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Jan 15, 2026

Gwalior Master Plan-2035 18 Roads widening work mp news

18 Roads widening under Gwalior Master Plan-2035 (फोटो- Freepik)

Roads Widening Work: शहर की संकरी सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (PWD) अब सीधे एक्शन मोड में आ गए हैं। ग्वालियर के मास्टर प्लान-2035 में भले ही 172 सड़कों के चौड़ीकरण का प्रावधान है, लेकिन पहले चरण में नगर निगम की 74 में से 14 और पीडब्ल्यूडी की 19 में से 4 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। फिलहाल पीडब्ल्यूडी द्वारा नाका चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री रोड और न्यू कलेक्ट्रेट से हुरावली रोड तक चौड़ीकरण का काम जारी है।

इसके अलावा अन्य सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने निगम को पत्र भेजा है। इसके बाद निगम आयुक्त ने सभी भवन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क सीमा चिह्नित कर शीघ्र नोटिस जारी किए जाएं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से शहर को आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। हालांकि अब यह देखना होगा कि यह अल्टीमेटम जमीन पर कितना प्रभावी होता है या फिर एक बार फिर फाइलों में ही सिमटकर रह जाता है। (MP News)

नोटिस के बाद चलेगा बुलडोजर

आयुक्त के निर्देश पर सभी भवन अधिकारियों को सड़क सीमा चिन्हित कर अतिर मणकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। मास्टर प्लान की तय चौड़ाई में बाधा बने अतिक्रमण हटाए जाएंगे। निगम ने स्पष्ट किया है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी।

सर्वे में सामने आई हकीकत कागजों में चौड़ी

नगर निगम द्वारा शहर के सभी 44 वार्डों में कराए गए सर्वे में सामने आया है कि अधिकांश प्रमुख सड़कें मास्टर प्लान की तुलना में काफी संकरी हैं। कई स्थानों पर 40 मीटर चौड़ी सड़क 25-30 मीटर में सिमटी है, जबकि कहीं 30 मीटर की सड़क महज 18 मीटर ही रह गई है। इसी असमानता को दूर करने के लिए अब सड़क चौड़ीकरण का अल्टीमेटम जारी किया गया है।

4 सड़कें होंगी चौड़ी

पीडब्ल्यूडी द्वारा पहले से नाका चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री रोड़ और न्यू कलेक्ट्रेट से हुरावली रोड पर काम चल रहा है। अब जिन चार और सड़कों को चौड़ा किया जाएगां, उनमें शामिल हैं-

  • शिंदे की छावनी-रामदास घाटी रोड
  • दुर्गादास चौराहा-सागरताल रोड
  • आदर्श मिल-कटी घाटी रोड
  • बहोड़ापुर रोड मार्ग

निगम की ये 14 सड़कें होंगी चौड़ी

  • पाटनकर बाजार रोड : मास्टर प्लान 24 मीटर, सर्वे 13 मीटर
  • सिटी सेंटर रोड मास्टर प्लान 40 मीटर, सर्वे 30 मीटर
  • जिंसी नाला 1, 2, 3 : मास्टर प्लान 30 मीटर, सर्वे 20 मीटर
  • हजीरा-पड़ाव रोड मास्टर प्लान 30 मीटर, सर्वे 18 मीटर
  • नई सड़क : मास्टर प्लान 24 मीटर, सर्वे 13 मीटर
  • बाड़ा-जनकगंज रोड : मास्टर प्लान 18 मीटर, सर्वे 12 मीटर
  • फूलबाग-सेवानगर रोड : मास्टर प्लान 30 मीटर, सर्वे 23 मीटर
  • फालका बाजार रोड : मास्टर प्लान 18 मीटर, सर्वे 15 मीटर
  • लोहिया बाजार रोड : मास्टर प्लान 18 मीटर, सर्वे 14 मीटर
  • कंपू-नाका चंद्रवदनी रोड : मास्टर प्लान 30 मीटर, सर्वे 18 मीटर
  • दाल बाजार रोड : मास्टर प्लान 20 मीटर, सर्वे 18 मीटर
  • मोतीझील-तिघरा रोड : मास्टर प्लान 60 मीटर, सर्वे 40 मीटर
  • बहोड़ापुर-सागरताल रोड : मास्टर प्लान 30 मीटर, सर्वे 20 मीटर
  • आरआर टावर रोड : मास्टर प्लान 40 मीटर, सर्वे 25 मीटर (MP News)

खबर शेयर करें:

