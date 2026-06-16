8 दिन में 5 बार फूटी लाइन, पांच लाख लोग परेशान फिर भी सिर्फ 30 मिनट ही मिल रहा पानी, कहीं बिल्कुल भी नहीं

पिछले 8 दिनों में कब और कहां टूटी जल व्यवस्था

-5-6 जून (सागरताल की लापरवाही) : जलालपुर डब्ल्यूटीपी प्लांट से ग्वालियर विधानसभा जाने वाली 800 एमएम व्यास की पंपिंग मैन लाइन का स्लूस वॉल्व सागरताल पर लीक हो गया। मरम्मत के नाम पर 6 जून को शटडाउन लिया गया, जिससे ग्वालियर विस की 23 टंकियां खाली रह गईं और 1.5 लाख लोग प्यासे रहे।

-7-8 जून (डबल अटैक) : बिजली कंपनी के शटडाउन के कारण दक्षिण विधानसभा की 11 टंकियां नहीं भरीं। इससे अवाडपुरा पार्क, पहाड़ी, सिकंदर कंपू और हेम सिंह की परेड इलाके में हाहाकार मच गया। इसी दिन लक्कडख़ाना पुल के पास सडक़ चौड़ीकरण के दौरान लाइन शिफ्टिंग के चक्कर में वार्ड 47 और 53 की जनता पानी को तरस गई। इससे एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित रहे।

-9-10 जून (मुरार में पाइप बस्ट): 160 एमएलडी जलालपुर से मुरार जाने वाली 500 एमएम व्यास की सीआई मैन पंपिंग लाइन अचानक बस्ट हो गई। मीरा नगर और रिसाला बाजार सहित कई टंकियां सूखी होने से 50 हजार लोग प्रभावित रहे।

-10-11 जून (आरसीसी नाले का कहर): मुरार पंपिंग मैन लाइन के ऊपर बने आरसीसी नाले को तोडऩे के कारण अगले ही दिन फिर से रिसाला बाजार और मीरानगर क्षेत्र की जल सप्लाई से एक लाख लोग प्रभावित रहे।

-11-12 जून (मोतीझील प्लांट भी फेल): न्यू मोतीझील प्लांट से रक्कास टैंक भरने वाली 600 एमएम डाया की सीआई पाइपलाइन भी बस्ट होने से घास मंडी, बाबा कपूर, किला गेट, चार शहर का नाका, जेसी मिल और सुभाष नगर सहित क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित रहे।