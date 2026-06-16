आधा-अधूरा ISBT : शहर से दूर, न ऑटो-टैम्पू न ई-बस, आधी बसें रेलवे स्टेशन से तो आधी नए टर्मिनल से चलेंगी

नए चमचमाते अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से सोमवार से बसों का संचालन तो शुरू होने जा रहा है, लेकिन दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन जिस आईएसबीटी को शहर की सबसे बड़ी सौगात बता रहा था, उसका उद्घाटन केवल एक कन्फ्यूजन का ट्रायल बनकर रह गया है। सच तो यह है कि आज से न तो पुराना बस स्टैंड पूरी तरह बंद हो रहा है और न ही नया आईएसबीटी पूरी तरह शुरू हो पा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि नई आलीशान बिल्डिंग से आपको तुरंत बस मिल जाएगी, तो ठहरिए मध्यप्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ के अध्यक्ष के अनुसार, रूट की पूरी प्लानिंग को एक अजीब फॉर्मूले में तब्दील कर दिया गया है