ग्वालियर बनेगा आलू बीज का हब: अब मिलेंगे चिप्स और खाने वाले आलू के चार नए बीज

ग्वालियर. आलू अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर अब देश भर में आलू के बीज का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सीपीआरआई शिमला की ओर से तैयार आलू की चार नई किस्मों को बीज उत्पादन और बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। इससे न केवल ग्वालियर के किसानों को फायदा होगा, बल्कि पूरे देश में आलू की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होगा। केंद्रीय बीज समिति की सिफारिश पर आलू की जिन किस्मों को मंजूरी दी गई है, उनमें कुफरी रतन, कुफरी चिपभारत-1, कुफरी चिपभारत-2 और कुफरी तेजस शामिल हैं। इन किस्मों की खासियत यह है कि इनमें से दो किस्में चिप्स बनाने के लिए और दो किस्में खाने के लिए उपयुक्त हैं।