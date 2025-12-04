4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

SIR: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.23 लाख वोट, ‘शिफ्टेड वोटर’ होंगे बाहर

MP News: एसआइआर प्रक्रिया के दौरान 24,821 मृतक मतदाताओं की पहचान भी की गई है, जिनके नाम सूची से हटाए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 04, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

MP News: एमपी के ग्वालियर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान छह विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख 23 हजार मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार तक किए गए काम में 90 फीसदी गणना पत्रक डिजिटल कर दिए गए, जिससे मतदाता सूची की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। सबसे ज्यादा शिफ्टेड मतदाता ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा में मिले हैं, जहां बड़े पैमान पर मतदाता मौके पर नहीं मिले और न ही उन्होंने गणना पत्रक वापस किए।

गलत लिंक वोटों में भी चल रहा सुधार

डेढ़ लाख से अधिक मतदाताओं के डेटा में गलत लिंक जानकारी सामने आई है। कई मतदाताओं ने 2003 की सूची में खुद या परिवारजन के नाम की सही पहचान नहीं की, जिससे फॉर्म में गलत प्रविष्टियां जुड़ गईं। अब इन त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है।

दोनों प्रमुख सीटों से कटेंगे नाम

ग्वालियर पूर्व में 33,282 और ग्वालियर विधानसभा में 24,628 मतदाता शिफ्टेड पाए गए हैं। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और ग्वालियर विधानसभा से ऊर्जा मंत्री प्रद्यु्न सिंह तोमर प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों सीटों पर मतदाताओं की यह स्थिति राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं सबसे कम शिफ्टेड मतदाता डबरा में (7,627) पाए गए हैं।

मृतक मतदाताओं के हटेंगे 24,821

एसआइआर प्रक्रिया के दौरान 24,821 मृतक मतदाताओं की पहचान भी की गई है, जिनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। जिले में यह कार्य 4 नवंबर से शुरू हुआ था। शुरुआत कठिन रही, लेकिन अब तक 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। चार बड़े महानगरों में ग्वालियर दूसरे स्थान पर है। भितरवार विधानसभा 100 प्रतिशत कार्य पूरा करने वाला पहला क्षेत्र बना है।

नए नाम जोडऩे पर भी पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा

-जिन मतदाताओं के नाम शिफ्टेड सूची में चले गए हैं, उन्हें प्रारंभिक प्रकाशन में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे मतदाताओं को नाम पुन: जोडऩे के लिए एसआइआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

-नाम जोडऩे के लिए भरे जाने वाले घोषणा पत्र में 2003 में नाम कहां था, यह जानकारी अनिवार्य है। जानकारी नहीं देने पर नाम सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।

-ग्वालियर पूर्व 2003 के बाद बनी नई विधानसभा है, जहां दूसरे जिलों से आकर बसने वाले लोगों की संख्या अधिक है। यहां के मतदाताओं ने भी गणना पत्रक भरने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते बीएलओ ने उनके फॉर्म शिफ्टेड में दर्ज कर दिए।

ये भी पढ़ें

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
(Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 01:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / SIR: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.23 लाख वोट, ‘शिफ्टेड वोटर’ होंगे बाहर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसआइआर: जिले में कटेंगे 1.23 लाख वोट, सबसे ज्यादा सतीश सिकरवार व ऊर्जा मंत्री की विधानसभा में नाम बाहर होंगे

गणना पत्रक वितरण व एकत्रित करते समय मौके पर नहीं मिले मतदाता, इस कारण शिफ्टेड में डाला, 90 फीसदी मतदाताओं के गणना पत्रक हुए डिजिटल
समाचार

कचरा उठाने के लिए 600 में से सिर्फ 240 वाहन… रूट प्लानिंग भी फेल, न गाड़ी आने की टाइमिंग, कोर्ट ने तुरंत समाधान मांगा

कोर्ट ने कहा—सभी विभाग मिलकर काम करें, ग्वालियर को ‘इंदौर मॉडल’ जैसा बनाना ही होगा
ग्वालियर

80 फीट चौड़ी होंगी सड़कें, 190 सड़कों का सर्वे शुरू; जमीन होगी अधिग्रहित

gwalior-news
ग्वालियर

सेवा निवृत्त कलेक्टर के आचरण की निंदा, पेंशन फाइल में हाईकोर्ट व जांच रिपोर्ट की कॉपी व्यक्तिगत फाइल में रखी जाएगी

पोस्ट-रिटायरमेंट नियुक्ति पर होगा प्रभाव, कोर्ट के आदेश को रखना होगा ध्यान में
समाचार

एमपी में 16 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन, केंद्र सरकार ने बढ़ाए 5 पद

MP Police Promotion
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.