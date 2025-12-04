SIR: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.23 लाख वोट, ‘शिफ्टेड वोटर’ होंगे बाहर

MP News: एमपी के ग्वालियर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान छह विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख 23 हजार मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार तक किए गए काम में 90 फीसदी गणना पत्रक डिजिटल कर दिए गए, जिससे मतदाता सूची की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। सबसे ज्यादा शिफ्टेड मतदाता ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा में मिले हैं, जहां बड़े पैमान पर मतदाता मौके पर नहीं मिले और न ही उन्होंने गणना पत्रक वापस किए।