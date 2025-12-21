खुशबू मिलाकर बिक रहा ‘नकली जीरा’, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

ग्राहकों के लिए असली और नकली जीरे में फर्क करना आसान नहीं है। मिलावट करने वाले इतने शातिर तरीके अपना रहे हैं कि देखने में नकली जीरा भी बिल्कुल असली जैसा लगता है। कई बार पैक्ड और ब्रांडेड उत्पादों में भी गुणक्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा डगमगा रहा है। आलम यह है कि ब्रांडेड जीरा के वाम 260-280 रुपए किलो है वहीं मिलावटी जीरा से 150-180 रुपए किलो में उपलब्ध हो जाता है। इस मिलावटी जीरे को ब्रांडेड कंपनियों के कट्टों में भरकर पैकिंग करके बेचा जा रहा है।