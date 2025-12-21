21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

खुशबू मिलाकर बिक रहा ‘नकली जीरा’, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

Cumin Purity Test: मिलावट करने वाले इतने शातिर तरीके अपना रहे हैं कि देखने में नकली जीरा भी बिल्कुल असली जैसा लगता है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 21, 2025

Cumin

Cumin (Photo Source - Patrika)

Cumin Purity Test: बाजार में नकली और मिलावटी जीरे की बढ़ती बिक्री ने न सिर्फ उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाला है, बल्कि उनकी सेहत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई के दावों के बावजूद जीरे में मिलावट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, जीरे में मिलावट करने सस्ते और हानिकारक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दाल बाजार में सालाना 3 लाख बोरियों (एक बोरी है। में 30 किलो जीरा) की खपत होती वहीं जानकारों के मुताबिक करीब 2 लाख बोरी नकली और मिलावटी जीरे की खपत भी की जा रही है।

असली और नकली की पहचान मुश्किल

ग्राहकों के लिए असली और नकली जीरे में फर्क करना आसान नहीं है। मिलावट करने वाले इतने शातिर तरीके अपना रहे हैं कि देखने में नकली जीरा भी बिल्कुल असली जैसा लगता है। कई बार पैक्ड और ब्रांडेड उत्पादों में भी गुणक्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा डगमगा रहा है। आलम यह है कि ब्रांडेड जीरा के वाम 260-280 रुपए किलो है वहीं मिलावटी जीरा से 150-180 रुपए किलो में उपलब्ध हो जाता है। इस मिलावटी जीरे को ब्रांडेड कंपनियों के कट्टों में भरकर पैकिंग करके बेचा जा रहा है।

ऐसे पहचाने नकली जीरा

हाथ में थोड़ा जीरा रखें और इसे मसलें। जीरा का रंग काला पड़ जाए तो समझें कि जीरा में मिलावट की गई है। असली जीरा रंग नहीं छोड़ता। शहर में हल्की क्वालिटी के मिलावटी जीरे की जमकर खपत की जा रही है। इसे सीधे किसान से खरीदा जाता है और इसकी पॉलिशिंग, ग्रीडिंग नहीं की जाती। घास के फूलों से तैयार इस तरह के जीरे में खुशबू भी नहीं होती है।

46 बोरी जीरा पकड़ा

बहोड़ापुर स्थित यूपी एमपी ट्रांसपोर्ट पर शुक्रवार को दाल बाजार के कारोबारियों सहित जीरा कंपनी के एक ब्रांड अधिकारी की अगुवाई में पुलिस के साथ 46 बोरी नकली जीरा जब्त किया था। करीब 3.25 लाख रुपए कीमत वाले इस जीरे को झांसी भेजा जा रहा था। दाल बाजार व्यापार समिति के अध्यक्ष दिलीप पंजवानी ने बताया कि दाल बाजार में नकली ब्रांड के मसालों का कारोबार नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ समिति की कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 12:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / खुशबू मिलाकर बिक रहा ‘नकली जीरा’, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, मृतक के परिजन का बच्ची की मां पर सनसनीखेज आरोप

Sucide Case
ग्वालियर

नए साल में घूमने का क्रेज चरम पर, विदेश जाने वालों की संख्या 25% तक बढ़ी, 30 हजार का हवाई सफर पहुंचा 80 हजार रुपए

international tourism
ग्वालियर

13 जनवरी तक शुक्र धनु में रहने के बाद जाएंगे मकर में

ग्वालियर

सर्दी में धूल-धुआं बन रहा जानलेवा, ओपीडी में बढ़े मरीज,इसलिए जरूर बरतें ये सावधानियां

gwalior news
ग्वालियर

धूप लेने घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा डंपर पलटा, सामने आया मौत का Live Video

Dumper Overturned
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.