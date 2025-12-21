21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

शहर में बढ़ा सीएनजी वाहनों का क्रेज, 9 माह में बिक गईं 3341 गाड़ियां

लोकल परिवहन की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की चिंता के बीच अब शहर के लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वित्तीय वर्ष के इन 9 महीनों में ग्वालियर में सीएनजी गाडिय़ों की 3341 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 21, 2025

सीएनजी गाड़ियां

ग्वालियर. लोकल परिवहन की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की चिंता के बीच अब शहर के लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वित्तीय वर्ष के इन 9 महीनों में ग्वालियर में सीएनजी गाडिय़ों की 3341 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। यह आंकड़ा न सिर्फ ऑटोमोबाइल बाजार के लिए उत्साहजनक है, बल्कि शहर के पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वहीं पूर्व में लोगों की पसंद हाइब्रिड गाडिय़ां हुआ करती थीं, लेकिन ग्वालियर में सीएनजी गाड़ियों की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ एक बाजार ट्रेंड नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक बनती जा रही है। सीएनजी वाहनों से प्रदूषण में 20-25 फीसदी की कमी इस नए ट्रेंड का बड़ा कारण माना जा रहा है। सीएनजी गाडिय़ों से जहां जेब पर कम बोझ पड़ता है, वहीं धुएं और शोर में भी कमी आती है। ऑटोमोबाइल कारोबारी ऋषभ समाधिया ने बताया कि अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बजाय लोग सीएनजी के वाहन खरीदना अधिक पसंद कर रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल के मुकाबले सीएनजी : बदलाव की बयार

अब तक ग्वालियर में पेट्रोल और डीजल वाहनों का ही दबदबा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इसी अवधि में डीजल के 1583 और पेट्रोल वेरिएंट के 2870 फोर व्हीलर बिके हैं। हालांकि, जानकारों का मानना है कि सीएनजी वाहनों की ओर बढ़ता झुकाव आने वाले समय में इन पारंपरिक ईंधनों की बिक्री को पीछे छोड़ सकता है। सीएनजी न केवल सस्ता ईंधन है, बल्कि इससे कार्बन उत्सर्जन भी अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है।

किस महीने कितनी सीएनजी गाड़ियां बिकीं

(अप्रेल से दिसंबर तक)
महीना गाड़ी संख्या
अप्रेल 304
मई 377
जून 377
जुलाई 420
अगस्त 369
सितंबर 420
अक्टूबर 622
नवंबर 430
दिसंबर 22
(नोट : सभी आंकड़े ग्वालियर आरटीओ के मुताबिक)

एक्सपर्ट व्यू
पर्यावरण के लिए राहत की खबर
पर्यावरण विशेषज्ञ सुयश कुमार के अनुसार सीएनजी से चलने वाले वाहन पेट्रोल और डीजल की तुलना में लगभग 20-25 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर भी कम निकलता है, जो शहरी प्रदूषण के बड़े कारण माने जाते हैं। ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक और तेजी से बढ़ते शहर के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा मिल सके।

ये हैं ईंधन के दाम

  • पेट्रोल के रेट 106.45 रुपए लीटर।
  • डीजल के रेट 91.83 रुपए लीटर।
  • सीएनजी के रेट 95.45 रुपए प्रति किलो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 06:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / शहर में बढ़ा सीएनजी वाहनों का क्रेज, 9 माह में बिक गईं 3341 गाड़ियां

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्लानिंग शुरू…अब ट्रेन में सिर्फ समोसा नहीं..मिलेगा पिज्जा-बर्गर और ब्रांडेड फूड

Indian Railway
ग्वालियर

खुशबू मिलाकर बिक रहा ‘नकली जीरा’, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

Cumin
ग्वालियर

3 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, मृतक के परिजन का बच्ची की मां पर सनसनीखेज आरोप

Sucide Case
ग्वालियर

नए साल में घूमने का क्रेज चरम पर, विदेश जाने वालों की संख्या 25% तक बढ़ी, 30 हजार का हवाई सफर पहुंचा 80 हजार रुपए

international tourism
ग्वालियर

13 जनवरी तक शुक्र धनु में रहने के बाद जाएंगे मकर में

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.