शहर में बढ़ा सीएनजी वाहनों का क्रेज, 9 माह में बिक गईं 3341 गाड़ियां

ग्वालियर. लोकल परिवहन की तस्वीर तेजी से बदल रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की चिंता के बीच अब शहर के लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वित्तीय वर्ष के इन 9 महीनों में ग्वालियर में सीएनजी गाडिय़ों की 3341 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। यह आंकड़ा न सिर्फ ऑटोमोबाइल बाजार के लिए उत्साहजनक है, बल्कि शहर के पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वहीं पूर्व में लोगों की पसंद हाइब्रिड गाडिय़ां हुआ करती थीं, लेकिन ग्वालियर में सीएनजी गाड़ियों की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ एक बाजार ट्रेंड नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक बनती जा रही है। सीएनजी वाहनों से प्रदूषण में 20-25 फीसदी की कमी इस नए ट्रेंड का बड़ा कारण माना जा रहा है। सीएनजी गाडिय़ों से जहां जेब पर कम बोझ पड़ता है, वहीं धुएं और शोर में भी कमी आती है। ऑटोमोबाइल कारोबारी ऋषभ समाधिया ने बताया कि अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बजाय लोग सीएनजी के वाहन खरीदना अधिक पसंद कर रहे हैं।