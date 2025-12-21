प्लानिंग शुरू…अब ट्रेन में सिर्फ समोसा नहीं..मिलेगा पिज्जा-बर्गर और ब्रांडेड फूड

Indian Railway (Photo Source - Patrika)
Indian Railway: दिल्ली से ग्वालियर और भोपाल तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को केवल सीमित भोजन विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में बदलाव करते हुए प्रीमियम और भरोसेमंद फूड ब्रांड्स को स्टेशनों पर जगह देने का फैसला किया है। इसके तहत पिज्जा, बर्गर और नामी ब्रांड्स के आउटलेट जल्द ही प्रमुख स्टेशनों पर नजर आएंगे।
यात्री चाहें तो प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ताजा, गरम और मनपसंद भोजन ले सकेंगे, वहीं ट्रेन में बैठे-बैठे भी खाना ऑर्डर करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक स्टेशनों पर समोसा, बिस्कुट और सीमित स्नैक्स ही उपलब्ध थे, लेकिन नई व्यवस्था से गुणवत्ता, स्वच्छता और विकल्प तीनों में सुधार होगा।
रेलवे की इस पहल से स्टेशनों की तस्वीर भी बदलेगी। प्रीमियम फूड आउटलेट खुलने से स्टेशन अधिक आधुनिक और स्मार्ट नजर आएंगे। यात्रियों को अलग-अलग तरह के फूड विकल्प एक ही जगह मिल सकेंगे।
रेलवे के आकलन के मुताबिक, करीब 60 फीसदी यात्रियों की पसंद अब पिज्जा, बर्गर और ब्रांडेड फूड की ओर बढ़ रही है। लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा में यात्री पहले से ही बड़े स्टेशनों पर बाहर के रेस्टोरेंट से खाना मंगाते रहे हैं। प्रीमियम ब्रांड्स के जुड़ने से रेलवे की गैर-किराया आय में भी इजाफा होगा। कई मंडलों में इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है।
रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर प्रीमियम फूड ब्रांड्स के आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। जल्द ही बड़े स्टेशनों पर यात्रियों को ब्रांडेड फूड की सुविधा मिलेगी।- शशिकांत त्रिपाठी, सीपीआरओ
