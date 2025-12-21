21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

प्लानिंग शुरू…अब ट्रेन में सिर्फ समोसा नहीं..मिलेगा पिज्जा-बर्गर और ब्रांडेड फूड

Indian Railway: यात्री चाहें तो प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ताजा, गरम और मनपसंद भोजन ले सकेंगे, वहीं ट्रेन में बैठे-बैठे भी खाना ऑर्डर करने की सुविधा मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 21, 2025

Indian Railway

Indian Railway (Photo Source - Patrika)

Indian Railway: दिल्ली से ग्वालियर और भोपाल तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को केवल सीमित भोजन विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में बदलाव करते हुए प्रीमियम और भरोसेमंद फूड ब्रांड्स को स्टेशनों पर जगह देने का फैसला किया है। इसके तहत पिज्जा, बर्गर और नामी ब्रांड्स के आउटलेट जल्द ही प्रमुख स्टेशनों पर नजर आएंगे।

यात्री चाहें तो प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ताजा, गरम और मनपसंद भोजन ले सकेंगे, वहीं ट्रेन में बैठे-बैठे भी खाना ऑर्डर करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक स्टेशनों पर समोसा, बिस्कुट और सीमित स्नैक्स ही उपलब्ध थे, लेकिन नई व्यवस्था से गुणवत्ता, स्वच्छता और विकल्प तीनों में सुधार होगा।

स्मार्ट दिखेंगे स्टेशन, यात्रियों को मिलेगा विकल्प

रेलवे की इस पहल से स्टेशनों की तस्वीर भी बदलेगी। प्रीमियम फूड आउटलेट खुलने से स्टेशन अधिक आधुनिक और स्मार्ट नजर आएंगे। यात्रियों को अलग-अलग तरह के फूड विकल्प एक ही जगह मिल सकेंगे।

यात्रियों की बदलती पसंद बनी वजह

रेलवे के आकलन के मुताबिक, करीब 60 फीसदी यात्रियों की पसंद अब पिज्जा, बर्गर और ब्रांडेड फूड की ओर बढ़ रही है। लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा में यात्री पहले से ही बड़े स्टेशनों पर बाहर के रेस्टोरेंट से खाना मंगाते रहे हैं। प्रीमियम ब्रांड्स के जुड़ने से रेलवे की गैर-किराया आय में भी इजाफा होगा। कई मंडलों में इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है।

रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर प्रीमियम फूड ब्रांड्स के आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है। जल्द ही बड़े स्टेशनों पर यात्रियों को ब्रांडेड फूड की सुविधा मिलेगी।- शशिकांत त्रिपाठी, सीपीआरओ

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 01:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / प्लानिंग शुरू…अब ट्रेन में सिर्फ समोसा नहीं..मिलेगा पिज्जा-बर्गर और ब्रांडेड फूड

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशबू मिलाकर बिक रहा ‘नकली जीरा’, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

Cumin
ग्वालियर

3 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी इंजीनियर ने खाया जहर, मृतक के परिजन का बच्ची की मां पर सनसनीखेज आरोप

Sucide Case
ग्वालियर

नए साल में घूमने का क्रेज चरम पर, विदेश जाने वालों की संख्या 25% तक बढ़ी, 30 हजार का हवाई सफर पहुंचा 80 हजार रुपए

international tourism
ग्वालियर

13 जनवरी तक शुक्र धनु में रहने के बाद जाएंगे मकर में

ग्वालियर

सर्दी में धूल-धुआं बन रहा जानलेवा, ओपीडी में बढ़े मरीज,इसलिए जरूर बरतें ये सावधानियां

gwalior news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.