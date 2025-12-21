प्लानिंग शुरू…अब ट्रेन में सिर्फ समोसा नहीं..मिलेगा पिज्जा-बर्गर और ब्रांडेड फूड

Indian Railway: दिल्ली से ग्वालियर और भोपाल तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को केवल सीमित भोजन विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में बदलाव करते हुए प्रीमियम और भरोसेमंद फूड ब्रांड्स को स्टेशनों पर जगह देने का फैसला किया है। इसके तहत पिज्जा, बर्गर और नामी ब्रांड्स के आउटलेट जल्द ही प्रमुख स्टेशनों पर नजर आएंगे।